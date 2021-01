Alabama ABC Board temporarily closing 41 stores as COVID-19 cases rise

(WKRG) — Because of rising numbers of COVID-19 in Alabama, the Alabama Alcoholic Beverage Control Board is closing 41 stores across the state to ensure the safety and welfare of employees and customers.

“Closing some of our stores will provide the greatest amount of employee/customer protection, while ensuring maximum productivity and efficiency,” said ABC Board Administrator Mac Gipson. “Our primary concern is the health and well-being of our employees and patrons.”

Last March, the Board closed 78 retail locations and made operational and staffing changes in response to the COVID-19 outbreak. Stores reopened as infection numbers improved. However, recent changes implemented by the education and business communities, as well as an increase in the number of virus exposures and infections, have made staffing 175 retail stores challenging at best. Stores scheduled to close will cease operations at the end of business, Saturday, Jan. 16 and are expected to reopen late February or early March.

79 employees assigned to “closing” stores will be temporarily re-assigned to “open” stores in their area.

“Our goal here is to operate as efficiently and safely as possible, while providing our customers with the premier service they’ve come to expect,” Gipson said.

The following locations are temporarily closing:

Store # Street City State Zip 1 225 E SOUTH BLVD MONTGOMERY AL 36105 2 461 N EASTERN BLVD STE I MONTGOMERY AL 36117 4 1199 S DONAHUE DR AUBURN AL 36832 8 7 N BROAD ST MOBILE AL 36602 11 2911 7TH AVE S BIRMINGHAM AL 35233 12 7949 VAUGHN RD MONTGOMERY AL 36116 14 4920 CIVIC LN BESSEMER AL 35022 15 1104 CULLMAN SHOPPING CTR NW CULLMAN AL 35055 17 6940 DR MARTIN LUTHER KING DR FAIRFIELD AL 35064 20 1716 FINLEY BLVD BIRMINGHAM AL 35204 21 2200 US HIGHWAY 98 DAPHNE AL 36526 22 1658 PELHAM RD S JACKSONVILLE AL 36265 24 2250 SPARKMAN DR NW STE 1 HUNTSVILLE AL 35810 25 634 S DECATUR ST MONTGOMERY AL 36104 28 301 N MAIN AVE SYLACAUGA AL 35150 31 1945 OPELIKA RD AUBURN AL 36830 32 2300 MARIE FOSTER ST SELMA AL 36703 35 309 S HAMBURG AVE BUTLER AL 36904 36 17994 HIGHWAY 431 N HEADLAND AL 36345 39 1873 GADSDEN HWY TRUSSVILLE AL 35235 40 1915 E THREE NOTCH ST ANDALUSIA AL 36421 41 808 N MAIN ST ATMORE AL 36502 42 1023 DOUGLAS AVE STE 310 BREWTON AL 36426 43 221 N MCKENZIE ST FOLEY AL 36535 44 4330 HIGHWAY 78 E STE 100 JASPER AL 35501 45 11700 MEMORIAL PKWY SW STE E HUNTSVILLE AL 35803 46 1684 7TH ST S CLANTON AL 35045 49 1400 HIGHWAY 231 S TROY AL 36081 50 901 E HWY 280 BYP PHENIX CITY AL 36867 51 1624 S EUFAULA AVE EUFAULA AL 36027 52 138 PRAIRIE ST N UNION SPRINGS AL 36089 53 8115 HIGHWAY 72 W MADISON AL 35758 54 423 WASHINGTON ST MARION AL 36756 55 201 RELE ST.0 MTN BROOK AL 35023 56 123 TUSCALOOSA ST EUTAW AL 35462 58 3232 GALLERIA CIR STE 110 HOOVER AL 35244 59 719 E MAIN ST PRATTVILLE AL 36067 60 LAFAYETTE ST. HWY 11 SOUTH LIVINGSTON AL 35470 61 710 INDUSTRIAL PKWY STE A SARALAND AL 36571 65 440 SCHILLINGER RD S MOBILE AL 36695 66 2500 WOODWARD AVE MUSCLE SHOALS AL 35661 67 160 BALDWIN SQ FAIRHOPE AL 36532 68 305 BATTLE ST E TALLADEGA AL 35160 69 11973 US HIGHWAY 431 GUNTERSVILLE AL 35976 70 9134 PARKWAY E BIRMINGHAM AL 35206 72 7413 EASTCHASE PKWY MONTGOMERY AL 36117 73 804 S US HIGHWAY 31 BAY MINETTE AL 36507 75 4405 N COLLEGE AVE STE A JACKSON AL 36545 76 163 PLAZA LN OXFORD AL 36203 77 700 PRATT AVE NW STE A HUNTSVILLE AL 35801 78 138 VILLAGE LN WEDOWEE AL 36278 79 3779 HIGHWAY 14 MILLBROOK AL 36054 80 4647 HIGHWAY 280 STE Q BIRMINGHAM AL 35242 82 5550 MCFARLAND BLVD NORTHPORT AL 35476 83 2910 ALLISON BONNETT MEMORIAL DR BESSEMER AL 35023 84 3974 GOVERNMENT BLVD MOBILE AL 36693 85 325 N CRAFT HWY CHICKASAW AL 36611 86 2453 OLD SHELL RD MOBILE AL 36607 87 6941 BELLINGRATH RD THEODORE AL 36582 95 1203 COURTYARD CIR SW STE 1 DECATUR AL 35603 96 104 EASTSIDE ST TUSKEGEE AL 36083 98 1425 MONTGOMERY HWY STE 161 VESTAVIA AL 35216 101 3044 HIGHWAY 280 ALEXANDER CITY AL 35010 102 3420 MCFARLAND BLVD E TUSCALOOSA AL 35405 103 35775 US HIGHWAY 231 ASHVILLE AL 35953 104 2111 MARTIN ST S PELL CITY AL 35128 105 10200 EASTERN SHORE BLVD SPANISH FORT AL 36527 107 300 SPRINGVILLE STA SPRINGVILLE AL 35146 108 2371 MURPHY MILL RD STE 2 DOTHAN AL 36303 109 1727 DECATUR HWY STE B FULTONDALE AL 35068 110 305 BARNETT BLVD TALLASSEE AL 36078 111 261 W VALLEY AVE BIRMINGHAM AL 35209 113 17 CLAIBORNE ST CAMDEN AL 36726 115 633 TUSCALOOSA ST GREENSBORO AL 36744 116 1313 US HIGHWAY 80 E DEMOPOLIS AL 36732 119 1177 ANDREWS AVE STE A OZARK AL 36360 120 680 S DALEVILLE AVE DALEVILLE AL 36322 123 100 HILLCREST DR EVERGREEN AL 36401 124 621 BOLL WEEVIL CIR STE 32 ENTERPRISE AL 36330 125 3511 PELHAM PKWY STE C PELHAM AL 35124 126 2109 ROSS CLARK CIR STE 2 DOTHAN AL 36301 127 4836 US HIGHWAY 231 WETUMPKA AL 36092 131 15173 US HWY 431 LAFAYETTE AL 36862 132 23680 CANAL RD ORANGE BEACH AL 36561 134 10675 HIGHWAY 5 BRENT AL 35034 135 3801 DAY ST STE A MONTGOMERY AL 36108 140 2116 BESSEMER RD BIRMINGHAM AL 35208 141 9070 MOFFETT RD STE 200 SEMMES AL 36575 142 170 GREENVILLE BYP GREENVILLE AL 36037 144 1958 VETERANS MEMORIAL DR BIRMINGHAM AL 35214 148 3305 S BROAD ST SCOTTSBORO AL 35769 150 924 FLORENCE BLVD FLORENCE AL 35630 151 6790 UNIVERSITY DR NW HUNTSVILLE AL 35806 152 614 US HIGHWAY 31 S STE B ATHENS AL 35611 153 209 E MEIGHAN BLVD GADSDEN AL 35903 154 2585 US HIGHWAY 43 WINFIELD AL 35594 155 210 DEKALB PLAZA BLVD SW FORT PAYNE AL 35967 156 29 EAST 12TH STREET ANNISTON AL 36201 165 20885 HWY 43 MOUNT VERNON AL 36560 175 2717 EASTERN BLVD MONTGOMERY AL 36117 176 CHELSEA CORNERS STE 44 CHELSEA AL 35043 177 7621 CRESTWOOD BLVD BIRMINGHAM AL 35210 181 4651 SPRINGHILL AVE MOBILE AL 36608 182 2413 DAWES RD MOBILE AL 36695 184 160 MARKET PLACE CIRCLE SUITE 10 CALERA AL 35040 185 2228 VILLAGE DR MOODY AL 35004 186 3750 HWY 53 NW HUNTSVILLE AL 35806 225 15046 HIGHWAY 43 RUSSELLVILLE AL 35653 227 120 BROAD ST NE ALICEVILLE AL 35442 228 1520 S MAIN ST ATMORE AL 36502 231 324 SPIRIT DR HEFLIN AL 36264 232 308 SECOND AVENUE WEST ONEONTA AL 35121 233 9022 HIGHWAY 119 SUITE 1800 ALABASTER AL 35007 234 1390 TINGLE CIRCLE SUITE D5 MOBILE AL 36606 235 3970 ATLANTA HIGHWAY MONTGOMERY AL 36109 238 1120 LURLEEN WALLACE BLVD TUSCALOOSA AL 35405 239 25803 PERDIDO BEACH BLVD ORANGE BEACH AL 36561 240 1514 GULF SHORES PKWY GULF SHORES AL 36542 243 1922 HWY 31, NORTH SUITE 201 HARTSELLE AL 35640

LATEST STORIES