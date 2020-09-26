Friday Night Football Week 6 final results

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TEAMFINAL
1MURPHY0
MCGILL27
2NAVARRE17
PACE7
3BLOUNT25
MGM16
4DAVIDSON7
SARALAND42
5TR MILLER12
UMS21
6COTTAGE HILL35
LEFLORE29
7BC RAIN0
BAYSIDE24
8MILTON42
GULF BREEZE14
9CHOCTAW COUNTY
GREENSBORO
10WASHINGTON COUNTY8
FRUITDALE35
11MCINTOSH36
MARENGO14
12ST LUKES28
MILLRY39
13SWEET WATER20
LEROY29
14CHICKASAW
SOUTHERN CHOCTAW
15EXCEL
JU BLACKSHER
16HILLCREST
CARVER
17MONROE COUNTY
ESCAMBIA COUNTY
18JACKSON14
THOMASVILLE58
19WS NEAL44
NEW BROCKTON25
20WILLIAMSON30
CHARLES HENDERSON0
THURSDAY GAME
CITRONELLE17
ALMA BRYANT14
SATURDAY GAMES
ST MICHAEL11:00 AM
ELBERTA
BALDWIN COUNTYNOON
SPANISH FORT
MONDAY GAMES
FOLEYMONDAY
DAPHNE
ROBERTSDALEMONDAY
GULF SHORES
TATE1:00 PM
BOOKER T
WEST FLORIDA2:00 PM
ESCAMBIA
PINE FOREST7:00 PM
PENSACOLA CATHOLIC
CANCELLED
GRRENE COUNTY
SUMTER COUNTY
SATSUMA
ROBERTSDALE
BALDWIN COUNTY
FOLEY
RED LEVEL
ORANGE BEACH
MOBILE CHRISTIAN
PENSACOLA CATHOLIC

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