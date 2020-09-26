Friday Night Football Week 6 final results

|TEAM
|FINAL
|1
|MURPHY
|0
|MCGILL
|27
|2
|NAVARRE
|17
|PACE
|7
|3
|BLOUNT
|25
|MGM
|16
|4
|DAVIDSON
|7
|SARALAND
|42
|5
|TR MILLER
|12
|UMS
|21
|6
|COTTAGE HILL
|35
|LEFLORE
|29
|7
|BC RAIN
|0
|BAYSIDE
|24
|8
|MILTON
|42
|GULF BREEZE
|14
|—
|9
|CHOCTAW COUNTY
|—
|GREENSBORO
|—
|10
|WASHINGTON COUNTY
|8
|FRUITDALE
|35
|11
|MCINTOSH
|36
|MARENGO
|14
|12
|ST LUKES
|28
|MILLRY
|39
|13
|SWEET WATER
|20
|LEROY
|29
|14
|CHICKASAW
|—
|SOUTHERN CHOCTAW
|—
|15
|EXCEL
|—
|JU BLACKSHER
|—
|16
|HILLCREST
|—
|CARVER
|—
|17
|MONROE COUNTY
|—
|ESCAMBIA COUNTY
|—
|18
|JACKSON
|14
|THOMASVILLE
|58
|19
|WS NEAL
|44
|NEW BROCKTON
|25
|20
|WILLIAMSON
|30
|CHARLES HENDERSON
|0
|THURSDAY GAME
|CITRONELLE
|17
|ALMA BRYANT
|14
|SATURDAY GAMES
|ST MICHAEL
|11:00 AM
|ELBERTA
|BALDWIN COUNTY
|NOON
|SPANISH FORT
|MONDAY GAMES
|FOLEY
|MONDAY
|DAPHNE
|ROBERTSDALE
|MONDAY
|GULF SHORES
|TATE
|1:00 PM
|BOOKER T
|WEST FLORIDA
|2:00 PM
|ESCAMBIA
|PINE FOREST
|7:00 PM
|PENSACOLA CATHOLIC
|CANCELLED
|GRRENE COUNTY
|SUMTER COUNTY
|SATSUMA
|ROBERTSDALE
|BALDWIN COUNTY
|FOLEY
|RED LEVEL
|ORANGE BEACH
|MOBILE CHRISTIAN
|PENSACOLA CATHOLIC
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