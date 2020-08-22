Friday Night Football Fever Week 1 final scores

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TeamFinal
THEODORE21
SARALAND42
LEE MONTGOMERY19
DAPHNE26
BAKER6
UMS WRIGHT24
MGM14
BALDWIN COUNTY13
MCADORY7
ST PAULS31
ELBERTA24
GULF SHORES9
FOLEY23
ROBERTSDALE38
MILLRY0
LEROY33
JACKSON24
TR MILLER22
JF SHIELDS20
ORANGE BEACH35
BAYSIDE26
ESCAMBIA COUNTY AL0
MCINTOSH7
COTTAGE HILL CHRISTIAN42
EXCEL14
WS NEAL38
HILLCREST EVERGREEN0
GREENVILLE15
DAVIDSON0
MCGILL TOOLEN22
ALMA BRYANT13
BC RAIN0
WILLIAMSON14
LEFLORE12

SPANISH FORT		34
FAIRHOPE45

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