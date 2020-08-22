|Team
|Final
|THEODORE
|21
|SARALAND
|42
|LEE MONTGOMERY
|19
|DAPHNE
|26
|BAKER
|6
|UMS WRIGHT
|24
|MGM
|14
|BALDWIN COUNTY
|13
|MCADORY
|7
|ST PAULS
|31
|ELBERTA
|24
|GULF SHORES
|9
|FOLEY
|23
|ROBERTSDALE
|38
|MILLRY
|0
|LEROY
|33
|JACKSON
|24
|TR MILLER
|22
|JF SHIELDS
|20
|ORANGE BEACH
|35
|BAYSIDE
|26
|ESCAMBIA COUNTY AL
|0
|MCINTOSH
|7
|COTTAGE HILL CHRISTIAN
|42
|EXCEL
|14
|WS NEAL
|38
|HILLCREST EVERGREEN
|0
|GREENVILLE
|15
|DAVIDSON
|0
|MCGILL TOOLEN
|22
|ALMA BRYANT
|13
|BC RAIN
|0
|WILLIAMSON
|14
|LEFLORE
|12
SPANISH FORT
|34
|FAIRHOPE
|45
LATEST STORIES:
- Friday Night Football Fever Week 1 final scores
- Mascot of the Week – J.B. Tractor
- FNFF Fan Cam – Daphne
- FNFF Play of the Week (Week One)
- Drier Saturday, but rain chances rise starting Sunday, Watching the tropics next week