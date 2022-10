DESTIN, Fla. (WKRG) — The leaderboard is stacking up for the 74th annual Destin Fishing Rodeo.

Oct. 7 Leaderboard:

Division and species 1st 2nd 3rd AJs Seafood & Oyster Bar AJ’s Bonus Awards – Amberjack Jackson Goodwin – Fort Smith, AR- 108.8 lbs Bart Wagner – Lake Havasu, AZ – 96.2 lbs Travis Brock – Mary Esther, FL – 83.8 lbs Charter Boat – King Mackerel Mitch Meroyman – Gallatin, TN 25.6 lbs Will McPherson – Niceville, FL – 13.4 lbs Charter Boat – Grouper Tom Cooper – DeFuniak Springs, FL – 44.6 lbs Tristin Keith – Medical lake, WA – 38.6 lbs Charter Boat – Amberjack Jackson Goodwin – Fort Smith, AR – 108.8 lbs Bart Wagner – Lake Havasu, AZ – 96.2 lbs Charter Boat – Blackfin Tuna Jason Aaron – Lacassas, TN- 28.0 lbs Dallas Cox – Mt.Vernon, IL – 20.6 lbs Charter Boat – Mingo Snapper Justin Brent Mullins – Kingsport, TN – 4.8 lbs Austin Hill – Hunington, TN – 4.6 lbs Charter Boat – Scamp Brad Cowles – Tolland, CT – 14.2 lbs Rob Smith – Fort Walton Beach, FL – 12.6 lbs Charter Boat – Wahoo Joseph Mattingly – Cox Creek, KY – 39.8 lbs Jason Clayburn – Magee, MS – 35.4 lbs Charter Boat – Almaco Jack Stephen Oldenburg – Birmingham, AL – 21.4 lbs Dana Birdwell – Maryville, TN – 21.2 lbs Charter Boat – Black Snapper Angela McInturff – Blountsville, TN – 10.6 lbs Joe Barnett – Frankfort, KY – 9.0 lbs Charter Boat – Triggerfish Houston Wheller – Mt.Julliet, TN – 7.4 lbs Levi Wheller – Mt. Juliet, TN – 7.4 lbs Party Boat – King Mackerel Joshua Appleman – Destin, FL – 15.0 lbs Party Boat – Grouper Terry Wingard – Hamilton, GA – 13.2 lbs Party Boat – Amberjack Patrick Pennington – Miramar Beach, FL – 27.0 lbs Brad Sullivan – Phoenix, AZ – 21.6 lbs Party Boat – Mingo Snapper Edward Seger – Mary Esther, FL – 5.0 lbs Anna Garland – Fort Walton Beach, FL – 4.4 lbs Party Boat – Scamp Edward Seger – Mary Esther, FL – 8.4 lbs Edward Seger – Mary Esther, FL – 7.4 lbs Party Boat – Wahoo Lyman Kerkhof – Gulf Breeze, FL – 43.2 lbs Ryan O’Donnell – Stoughton, WI – 24.6 lbs Party Boat – Almaco Jack Shawn Sconiers – FWB, FL – 16.8 lbs John Cook – Trussville, AL – 10.4 lbs Party Boat – Black Snapper Farah “Freddy” Khoury – Vestavia, AL – 9.8 lbs Troy Miller – Freeport, FL – 9.4 lbs Party Boat – Triggerfish James Skomeczny – Fort Walton Beach, FL – 6.4 lbs Edward McClendon, III – Douglasville, GA – 6.0 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – King Mackerel Charlie Harbin – New Hope, AL – 11.0 lbs Robert Pfeil – Justin, TX – 10.6 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Grouper Nicholai Dimeglio – Knoxville, TN – 14.4 lbs Mike Kelly – Goodletsville, TN – 12.6 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Amberjack Tiana Farnsworth – Mary Esther, FL – 30.2 lbs John French – Knoxville, TN – 26.8 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Mingo Snapper Ross Setters – Shreveport, LA – 3.2 lbs James Dimeglio – Memphis, TN – 2.8 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Scamp Nicholai Dimeglio – Knoxville, TN – 3.8 lbs Stephen Dimeglio – Memphis, TN – 2.8 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Almaco Jack Sean Martin – Matthews, NC – 18.6 lbs Thomas Martin – Austin, TX – 17.4 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Black Snapper Dave Bromley – Eagan, MN – 8.4 lbs Dave Bromley – Eagan, MN – 7.0 lbs Ocean Reef Vacation Rentals and Real Estate 25′ & Under – Triggerfish Dan Uebelhor – Chicago, IL – 3.8 lbs Charles Redd – San Antonio, TX – 3.4 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – King Mackerel Greg Jarvis – Bartlett, TN – 26.4 lbs William Sexton – Destin, FL – 20.6 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Amberjack Don Hearn – Destin, FL – 50.8 lbs Shaun Duffy – Chattanooga, TN – 44.8 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Blackfin Tuna Alex Betancourt – Fort Walton Beach, FL – 19.0 lbs Derrick Dover – Mary Esther, FL – 16.6 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Mingo Snapper David Tijerina – Fort Walton Beach, FL – 4.2 lbs Andrew Dover – Destin, FL – 4.0 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Scamp Don Hearn – Destin, FL – 7.2 lbs Skye Bailey – Destin, FL – 6.6 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Wahoo Rochelle Lebold – Destin, FL – 61.4 lbs Zach Pendergrass – Ringgold, GA – 28.2 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Almaco Jack Eric Sappenfield – Miramar Beach, FL – 23.2 lbs Eric Sappenfield – Miramar Beach, FL – 22.6 lbs Boshamps Seafood & Oyster House Private Boat – Triggerfish Robby Rush – Destin, FL – 10.2 lbs Robby Rush – Destin, FL – 8.8 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – King Mackerel Steve Arrowsmith – Fort Walton Beach, FL – 12.8 lbs Akhil Kamboj – Auburn, ME – 11.2 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Grouper Guy Santucci – Destin, FL – 29.8 lbs Tony Schols – Niceville, FL – 10.4 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Amberjack Aaron Saunders – Williamsburg, Ohio – 21.6 lbs Rich Port – Mary Esther, FL – 20.6 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Blackfin Tuna Mike Mahaffey – Mt.Orab, OH – 23.0 lbs Chris Adams – Isabella, MO- 19.6 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Mingo Snapper Tana Varner – Navarre, FL – 2.0 lbs Alex Daugherty – Mary Esther, FL- 1.4 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Scamp Tana Varner – Navarre, FL – 3.8 lbs Tana Varner – Navarre, FL – 2.0 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat- Almaco Jack Betsy Kinsinger – Santa Rosa Beach, FL – 2.4 lbs John Hitsos – Mary Esther, FL – 2.4 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Black Snapper Hunter Meyer – Miramar Beach, FL – 3.4 lbs Colton Mahaffey – Mount Orab, OH – 2.4 lbs Community Bank 25′ & Under Private Boat – Triggerfish Tim Vaughan – Bowling Green, KY – 3.6 lbs Ladies – King Mackerel Jennifer Braun – Belvue, KS – 10.6 lbs Renee Lyle – Destin, FL – 8.2 lbs Ladies – Grouper Andi Lawhorn – Knoxville, TN – 18.2 lbs Amanda Ferguson – Greenwood, IN -10.4 lbs Ladies – Amberjack Katlyn Selph – Benson, SC – 68.8 lbs Morgan Fields – Diana, TX – 66.4 lbs Ladies – Blackfin Tuna Denise Lentz – Tatersville, KY – 23.6 lbs Cassie Cox – Louisville, KY – 23.6 lbs Ladies – Wahoo Carly Caudill – Nicklesville, KY – 26.4 lbs Lisa Nott – Cypress, TX – 18.4 lbs Langer’s Juice Company Junior Angler – King Mackerel Kelsey Pearson – Johnson City, TN – 13.2 lbs Judd Pearson – Gray, TN – 9.2 lbs Langer’s Juice Company Junior Angler – Grouper Fisher Parker – Destin, FL – 41.6 lbs Thomas Birdwell – Maryville, TN – 20.6 lbs Langer’s Juice Company Junior Angler – Amberjack Brody Williams – Manchester, TN – 71.4 lbs Elios Borne – New Liberty, KY – 63.8 lbs Langer’s Juice Company Junior Angler – Blackfin Tuna Bubba Berry – Shreveport, LA – 24.2 lbs Nelson Cox – Collierville, TN – 21.0 lbs Langer’s Juice Company Junior Angler – Wahoo Jace Womack – Norman, OK – 25.2 lbs Eli Jorge – Hendersonvulle, TN – 22.0 lbs Senior – Grouper Wilson Shannon Bradney – Ft. Smith, AR – 14.2 lbs Senior – Amberjack Rob Webster – Memphis, TN – 70.8 lbs Cactus Schroeder – Abilene, TX – 66.8 lbs Senior – Wahoo Larry Fisher – Louisville, KY – 22.8 lbs Half Hitch Offshore- Barracuda Jim Bernecker – Spring Valley, OH – 21.8 lbs Charles Burkholder – Snellville, GA – 19.4 lbs Half Hitch Offshore – Bonito Russell Marshall – Tyler, TX – 17.0 lbs Kim Blackman – Harrodsburg, KY – 15.8 lbs Half Hitch Offshore – Dolphin Robert Johnson – Shalimar, FL – 9.8 lbs Skye Bailey – Destin, FL – 9.0 lbs Billfish – Largest Sailfish James Brian Evans – Shalimar, FL – 41.4 lbs Boathouse Oyster Bar Reef – Cobia Wendy Porter – Eastland, TX – 21.0 lbs Boathouse Oyster Bar Reef – Lane Snapper Laynee Frost – Bozeman, MT – 2.4 lbs Lori Hatfield – Cynthiana, KY – 2.2 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Grouper Ryan Conlan – Tallahasse, FL – 42.6 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Amberjack Garrett Nestor – Social Circle, GA – 63.4 lbs Todd McManus – Kennesaw, GA – 59.4 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Scamp Jon Baker – Marietta, GA – 16.6 lbs Donald Grayson – Ft. Walton Beach, FL – 16.6 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Yellowfin Tuna Bryan Simmons – Cartersville, GA – 159.6 lbs Aaron Bowner – DeFuniak Springs, FL – 97.6 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Big Eye Tuna Connor Clauson – Santa Rosa Beach, FL – 122.8 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Dolphin Kyle Conlan – Tallahassee, FL – 25.2 lbs Chris Lanier – Dallas, GA – 10.8 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Wahoo Diane Lewis – Destin, FL- 50.8 lbs Connor Clauson – Santa Rosa Beach, FL – 21.4 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Almaco Jack James Lawson – Statesboro, GA -16.4 lbs Darren Engelberger – Fort Walton Beach, FL – 6.2 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Snowy Grouper Jonelle Bell – Destin, FL- 23.6 lbs Scott Rembert – Destin, FL – 8.0 lbs Fort Walton Machining Extended Voyage – Yellowedge Grouper Kristen Sharp – Fort Walton Beach, FL – 19.6 lbs The Ship’s Chandler and Shimano Inshore – Flounder Kevin (Mac) McDaniel – Shalimar, FL – 2.6 lbs Kevin MacDaniel – Shalimar, FL – 2.4 lbs The Ship’s Chandler and Shimano Inshore – Redfish Kevin (Mac) McDaniel – Shalimar, FL – 7.6 lbs Brandon Hembree – StrawberryPlains, TN – 7.2 lbs The Ship’s Chandler and Shimano Inshore – Sheepshead Derrick Dover – Mary Esther, FL – 3.6 lbs The Ship’s Chandler and Shimano Inshore – Spanish Mackerel John Cathey – Needville, TX – 5.0 lbs Tim Yelverton – Ft. Wa;ton Beach, FL – 5.0 lbs The Ship’s Chandler and Shimano Inshore – Speckled Trout Dave Bromley – Eagan, MN – 3.8 lbs Mitch Smith – Laurel Hill, FL – 1.6 lbs Okaloosa Island Pier, Bridge, Jetty and Surf – Spanish Mackerel Matt Herbermann – Niceville, FL – 1.6 lbs Okaloosa Island Pier, Bridge, Jetty and Surf – Pompano Steve Mills – Augusta, GA – 3.0 lbs Okaloosa Island Pier, Bridge, Jetty and Surf – Redfish Heather Anne Burke – Destin, FL – 3.6 lbs Okaloosa Island Pier, Bridge, Jetty and Surf – Speckled Trout Jaycob Carino – Miramar Beach, FL – 2.8 lbs Okaloosa Island Pier, Bridge, Jetty and Surf – Senior Any Species Charles Gleason – FWB, FL – 24.8 lbs Okaloosa Island Pier, Bridge, Jetty and Surf – Junior Any Species Jaycob Carino – Miramar Beach, FL – 2.8 lbs Kayak – Brum Sitcer Memorial – Redfish Deandre Gantt – FWB, FL – 5.2 lbs Kayak – Brum Sitcer Memorial – Spanish Mackerel Derrick Dover – Mary Esther, FL – 1.2 lbs Mason Hupp Memorial Mako My Day Shark Joe Civiletto – Chandler, AZ – 305.4 lbs David Fox – St. Albans, MO – 198.4 lbs BOTE Paddleboards Paddleboard – Any Species Albie Wheeler – Destin, FL – 4.0 lbs Chris Blumenthal – Destin, FL – 2.6 lbs The Trophy Center FIRST FISH River Prater – Rockmart, GA – 8.4 lbs The Wynsong Jim Wilson, Jr. Memorial Billfish Catch and Release Diane Lewis – Destin, FL – 3.0 lbs Aaron Bowner – DeFuniak Springs, FL – 2.0 lbs Charter Boat Twilight Deep Drop – Tile Robert Johnson – Shalimar, FL – 12.8 lbs Charter Boat Twilight Deep Drop – Snowy Grouper Ian Richards – Mary Esther, FL – 3.2 lbs Charter Boat Twilight Deep Drop – Largest Yellowedge Grouper Michael Vazquez – FWB, FL – 17.2 lbs Stats last checked at 11:00 am Oct. 7

Not all divisions have been entered since some fish have not yet been caught in the first week. The full printout list can be found online.

This weekend also marks the start of the Destin Seafood Festival. The 44th annual event took a two-year break due to the pandemic. This year organizers anticipate a large crowd. Parking and other information can be found on our website.