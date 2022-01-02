National Weather Service confirms EF-0 tornado touched down in Madison County Saturday night

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The National Weather Service confirms an EF-0 tornado touched down in Madison County Saturday night.

MADISON COUNTY, Ala. – Some of Saturday’s storm damage in northern Madison County was caused by a tornado, according to the National Weather Service.

A survey team confirmed the tornado Sunday afternoon, saying it was rated an EF-0 with an estimated peak wind of 85 mph over its nine-mile, 12-minute trek across the county.

The storm system this tornado was part of left damage all across the Valley as well.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
1247 PM CST SUN JAN 2 2022

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 01/01/22 TORNADO EVENT...

..HAZEL GREEN TO PLEVNA TORNADO...

RATING:                 EF0
ESTIMATED PEAK WIND:    85 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  9.5492 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   30.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               1

START DATE:             01/01/2022
START TIME:             06:15 PM CST
START LOCATION:         2 NW HAZEL GREEN / MADISON COUNTY / AL
START LAT/LON:          34.9468 / -86.5983

END DATE:               01/01/2022
END TIME:               06:27 PM CST
END LOCATION:           4 NNW NEW MARKET / MADISON COUNTY / AL
END LAT/LON:            34.978 / -86.4343

SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO TOUCHED DOWN AND NIX RD. AND CHARITY LN. DOING SOME 
MINOR STRUCTURE DAMAGE AND KNOCKING DOWN SEVERAL TREE BRANCHES. AS
IT CROSSED 231 IT PRODUCED MINOR STRUCTURAL DAMAGES TO SEVERAL 
BUSINESSES. THE TORNADO CONTINUED MOVING NORTHEAST EVENTUALLY 
CROSSING BOLES RD. JUST TO THE NORTH OF BUDDY WILLIAMSON RD AND 
ALONG MANLEY RD THE TORNADO REACHED ITS PEAK INTENSITY WHERE IT 
KNOCKED THE ROOF OFF A MOBILE HOME AND SNAPPED SEVERAL TREE 
BRANCHES. THE TORNADO DISSIPATED NEAR J.B. WALKER ROAD WEST OF 
SCHOOL HOUSE RD. NO DAMAGE WAS FOUND FURTHER EAST OF THIS 
LOCATION. 

SPECIAL THANKS TO THE MADISON EMA, MADISON RESCUE SQUAD,
HUNTSVILLE POLICE DEPARTMENT FOR THEIR HELP WITH DRONE FOOTAGE
DURING TODAYS SURVEY.

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.

$$
CA/GH

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